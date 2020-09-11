Özel yatında ‘yasaklı madde’ testi yapılan Conor McGregor çileden çıktı

Dünyanın en ünlü UFC (karma dövüş sanatları) sporcularından biri olan ve şu günlerde nişanlısı Dee Devlin ile birlikte Fransa’nın Korsika Adası’nda tatilde olan Conor McGregor’a, özel yatında yasaklı madde kullanıp kullanmadığına dair bir test uygulandı.

UFC’den daha önce emekli olduğunu açıklayan McGregor 3.4 milyon Euro değerindeki yatına gelen davetsiz misafirlere adeta ateş püskürdü.

‘BEN EMEKLİYİM BEYLER!’

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrlandalı sporcu “UFC burada neler oluyor? USADA bu sabah testler yapmak için yatıma geldi. Ben emekliyim beyler! Ama devam edin, bunu yapmanıza izin vereceğim . Burada her şey doğal bebeğim! Sonsuza dek ve sonsuza dek her zaman. Yarın, Akdeniz’in 180 km ötesinden! Haydi gidelim” paylaşımını yaptı. 32 yaşındaki karma dövüş sanatları sporcusu kariyerine 7 Haziran’da nokta koyduğunu açıklamıştı. Daha önce 2016 yılında da sporu bıraktığını açıklayan McGregor, Nate Diaz ile dövüşmek için tekrar ringlere çıkmış ardından sırasıyla Eddie Álvarez ve Floyd Maywether ile gösterişli maçlara çıkmıştı.

40 SANİYEDE MAĞLUP ETMİŞTİ

Kariyeri boyunca 120 milyon Euro’dan fazla para kazanan ünlü isim 2018’deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov’a yenilmiş, son olarak ocak ayında “kovboy” lakaplı ABD’li dövüşçü Donald Cerrone’yi 40 saniyede mağlup etmişti.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor’un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

USADA (Amerika Birleşik Devletleri Anti-Doping Ajansı) ringlere geri dönme ihtimaline karşı tedbir olarak bu testleri kurallar gereği bir süre daha devam ettiriyor.