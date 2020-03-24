Özel oturumda konuştu: Ölüm kalım meselesi

“İTALYA’ya baktığımızda çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Bir ölüm kalım mücadelesi söz konusu. Bizim bu konuyla ilgili öncelikli üç hedefimiz var; salgının yayılmasını yavaşlatarak yaşam kurtarmak, sağlık sistemini bir iki hafta içinde tamamen genişletmek ve krizin ekonomiye etkisini frenlemek. Ölümleri önlemek için hastanelerin yatak kapasitesini haftalar içinde acilen artırmak zorundayız. Her ölüme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Yaşamımız baştan sona değişti. Kısa bir süre öncesine kadar tokalaşırken, birbirimize sarılırken, bugün ise bu tür insani davranışlardan uzak duruyoruz. Sosyal temas yasağı, bedensel bir yasak. Şimdi çok daha fazla telefonla, mesajlarla sosyal ilişki kurabilirsiniz.”

‘BİZİ ELEŞTİRMİŞLERDİ’

“Aynı evde yaşayan aile fertleri hariç iki kişiden fazla insanın dışarıda dolaşması yasak. Çünkü bu sayede salgının yayılmasını önler, daha fazla yaşamı kurtarabiliriz.

Kurallara aykırı hareket ederek başkalarının yaşamını tehlikeye atanlara çok ağır cezalar verilecek ve bu çok sıkı kontrol edilecek. Evi terk etmek tehlike değil, tehlike bedensel temasta. Alınan önlemlerin etkisine bakacağız ve ona göre hareket edeceğiz. İki hafta önce bin kişi üzerindeki toplantıları yasakladığımızda, seyircisiz maç kararı aldığımızda, abartılıyor eleştirileri yapıldı. Ancak aldığımız bu sıkı önlemler şimdi halk tarafından onay gördü. Kiliseler, camiler, sinagoglar ayin ve ibadetlerini durdurdu. Her önlemden sonra düşünmeye, değerlendirmeye ihtiyacımız var. Biz de onu yapacağız.”

Ekonomide iş yerleri ve şirketleri korumak için 25 milyar Euro ek bütçe kararı aldıklarını açıklayan Başbakan Laschet, ülke tarihinde şimdiye kadarki en büyük sınavdan geçtiklerini söyledi. Kuzey Ren Vestfalya’da koronavirüs vaka sayısı 8 bin 224, ölü sayısı 40.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu’ndaki özel oturumda, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallara uyuldu. Virüsün ekonomik etkilerini düşürmek için alınacak önlemlerin konuşulduğu oturumda, salona gazeteciler dışında kimse alınmadı, oturma düzeninde de ‘sosyal mesafe’ kuralı uygulandı. Koltuklar arası iki kişilik boşluk bırakıldı.