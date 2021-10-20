Özel ordu kuracaklarmış

FEDERAL Başsavcılık tarafından verilen bilgiye göre, söz konusu zanlıların başta Yemen olmak üzere çeşitli kriz bölgelerinde görev alması planlanan 150 kişilik paralı asker oluşturmaya çalıştığı bildirildi. Zanlılar hakkında terör örgütü kurma suçlamasıyla uzun zamandır soruşturma yapıldığı belirtiyor. Bu yılın başlarından beri takip edildiği belirtilen zanlıların, kendi kontrolleri altında çalışmak üzere eski asker ve polisler arasından yılda 40 bin euro maaşla paralı asker toplamaya çalıştıkları iddia edildi. Zanlıların konuyla ilgili 7 ayrı kişiyle görüşme yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.
Ele geçirilen belgelerde, kurulması düşünülen paralı ordu ile Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabulucuk yapılmasının planlandığı, finansmanın ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacağının ifade edildiği belirtildi. Gözaltına alınan iki zanlının yanı sıra şüpheli görülen 4 ayrı kişinin daha evlerinde arama yapıldığı, ele geçirilen belgelere el konulduğu kaydedildi.
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