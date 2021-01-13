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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: Arşiv, AFP
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Özdemir’in başı, sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte

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Özdemir’in başı, sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte
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Alman Yeşiller partisi eski eş genel başkanı ve Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir, son günlerde Instagram’da kendi adıyla çok sayıda hesap açıldığını belirterek, vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

TAKİPÇİLERİNE dikkatli olmalarını tavsiye eden Özdemir, “Lütfen dikkatli olun ve sahte hesaplar görürseniz veya size mesaj yollarsalar haber verin” çağrısında bulundu. Stuttgart bölgesi miletvekili Özdemir, takipçilerine onlarla doğrudan diyalog içinde olmanın kendisi için büyük önem arzettiğini yazdı ve aralarındaki bu ilişkiyi ‘nefret yayanlar ve sahtekârların’ bozmasına izin vermeyeceğini iletti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kendi adıyla açılan sahte hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da duyuran Yeşiller milletvekili Özdemir, sadece Instagram’da değil Facebook’ta da Cem Özdemir adıyla açılmış sahte hesapların ortaya çıktığını, tespit edilmesinden sonra yapılan başvuruyla kısa sürede silindiklerini de açıkladı. Cem Özdemir, açılan sahte hesaplar üzerinden kadın kullanıcılar ile bağlantıya geçildiğini belirterek, bu tür sahte hesapların bağlantı kurduğu kişilerin, dijital ortamda şiddete uğrayanlara destek veren ‘Hate Aid’ adlı kuruluş tarafından bilgilendirildiğini de duyuruldu.

 

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