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HABERLERAvrupa Haberleri

Özdemir’e bir tepki de Söder’den...

#Markus Söder#Aldi Kaufland #AVRUPADAN HABERLER
Özdemir’e bir tepki de Söder’den...

Sağlıksız oldukları gerekçesiyle ucuz hazır gıda ürünlerine yeni kısıtlamalar getireceğini ve fiyatların artması gerektiğini açıklayan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’e (Yeşiller) bir tepki de Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder’den geldi. “İnsanların neyi ne kadar yiyeceğini hükümet belirleyemez” diyen Söder, Özdemir’in hayvancılıkla ilgileneceğine kenevirle uğraştığını söyledi.

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ÖZDEMİR’in konuyla ilgili açıklamalarına Bild gazetesi üzerinden cevap veren Markus Söder, “Çiftçi ve besiciler için daha önemlisi büyük şirket ve toptancılardan gelen fiyat baskısına karşı korunabilmeleri ve bürokratik engellerin azaltılmasıdır” dedi. Çiftçiler için enerji fiyatlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Söder, koalisyon hükümetinin enerji nakil hatlarını genişleterek gaz santrallerine ağırlık vermesini istedi. Diğer yandan Almanya’nın en büyük ucuz gıda perakendecilerinden Aldi ve Kaufland marketler zinciri de Özdemir’in açıklamalarına karşı gelerek müşterilerinin beklentileri doğrultusunda en kaliteli ürünü en ucuza sunduklarını açıkladılar. Yapılan açıklamada pazar ekonomisinin gereği olan arz talep prensibine uygun hareket edildiği belirtildi.

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