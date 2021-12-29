Özdemir’e bir tepki de Söder’den...

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ÖZDEMİR’in konuyla ilgili açıklamalarına Bild gazetesi üzerinden cevap veren Markus Söder, “Çiftçi ve besiciler için daha önemlisi büyük şirket ve toptancılardan gelen fiyat baskısına karşı korunabilmeleri ve bürokratik engellerin azaltılmasıdır” dedi. Çiftçiler için enerji fiyatlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Söder, koalisyon hükümetinin enerji nakil hatlarını genişleterek gaz santrallerine ağırlık vermesini istedi. Diğer yandan Almanya’nın en büyük ucuz gıda perakendecilerinden Aldi ve Kaufland marketler zinciri de Özdemir’in açıklamalarına karşı gelerek müşterilerinin beklentileri doğrultusunda en kaliteli ürünü en ucuza sunduklarını açıkladılar. Yapılan açıklamada pazar ekonomisinin gereği olan arz talep prensibine uygun hareket edildiği belirtildi.