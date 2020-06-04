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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: İHA, Arşiv
Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Özcan Mutlu eleştirdi, ARD engelledi

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Özcan Mutlu eleştirdi, ARD engelledi
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Almanya’nın kamu yayıncısı ARD, eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu’yu eleştirisi nedeniyle sosyal medyada engelledi.

Özcan Mutlu eleştirdi, ARD engellediÖZCAN Mutlu, ARD televizyonunda ABD’de siyahilere yönelik ırkçılık olaylarının ele alındığı tartışma programına hiçbir göçmen kökenlinin ve ırkçılık mağdurunun davet edilmemesini eleştirdi. Mutlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ARD’yi de etiketledi. Kısa süre sonra ARD, Twitter hesabında Özcan Mutlu’yu engelledi. Vatandaşların vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısı ARD’nin eleştiriyi hazmedememesi üzerine şaşırdığını ifade eden Özcan Mutlu, tepkisini göstermek için Twitter hesabından, “Ciddi olamazsınız. Beni engellediniz mi? Eleştiriye açık değil misiniz?” paylaşımında bulundu.
Bunun üzerine sosyal medyada aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi Özcan Mutlu’ya destek verip ARD’yi eleştirdi. Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine ARD, Twitter hesabındaki engellemeyi kaldırdı fakat konuyla ilgili açıklama yapmadı.

 

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