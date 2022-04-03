Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

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ÖZBEKİSTAN Müslümanları İdari Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, Özbekistan eski Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici, DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ve DİTİB Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ercüment Aydın, Vakıf Başkanvekili İkrom Akhmedov, Başkan Yardımcısı Muzaffer Salomov ile vakıf yöneticileri tarafından karşılandı.

PLAKET VE TABLO HEDİYE EDİLDİ

Özbekistan Müslümanları İdari Vakfı tarafından Süzük Ata Külliyesi’nde yeşillendirme çalışmaları kapsamında mavi ladin ağacı fidanı dikimi gerçekleştirildi. Süzük Ata Külliyesi bahçesine, TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ve DİTİB medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Ercüment Aydın, iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği anısına fidan dikti. Günün anısına Özbekistan Müslümanları İdari Vakfı tarafından DİTİB ve TDV’ye plaket ve heyete Süzük Ata Külliyesi tablosu hediye edildi.

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