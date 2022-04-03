Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

#DİTİB#Özbekistan#AVRUPADAN HABERLER
Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB), ‘Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var’ temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürüttüğü Ramazan gıda yardımları kapsamında Özbekistan’da bulunan gönüllü heyet dostluk ve kardeşlik anısına fidan dikti.

Haberin Devamı

ÖZBEKİSTAN Müslümanları İdari Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, Özbekistan eski Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici, DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ve DİTİB Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ercüment Aydın, Vakıf Başkanvekili İkrom Akhmedov, Başkan Yardımcısı Muzaffer Salomov ile vakıf yöneticileri tarafından karşılandı.

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

PLAKET VE TABLO HEDİYE EDİLDİ
Özbekistan Müslümanları İdari Vakfı tarafından Süzük Ata Külliyesi’nde yeşillendirme çalışmaları kapsamında mavi ladin ağacı fidanı dikimi gerçekleştirildi. Süzük Ata Külliyesi bahçesine, TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık ve DİTİB medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Ercüment Aydın, iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği anısına fidan dikti. Günün anısına Özbekistan Müslümanları İdari Vakfı tarafından DİTİB ve TDV’ye plaket ve heyete Süzük Ata Külliyesi tablosu hediye edildi.

Haberin Devamı

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

Özbekistan’da dostluk ve kardeşlik fidanı dikildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİTİB#Özbekistan#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık