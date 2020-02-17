Özay Gönlüm’ün türkülerine yeniden hayat verdi
Bir ayağı Avrupa’da, bir ayağı Türkiye’de olan Denizlili ünlü sanatçı Efe Güngör, plakasının 20 olması nedeniyle bu yıl farklı çalışmaların yapıldığı Denizli’de 2020 yılına özel albüm yaptı. CD olarak piyasaya çıkacak olan bu albümde, unutulmaz sanatçı Özay Gönlüm türküleri de yer alacak.
1 Mart 2020, unutulmaz sanatçı Özay Gönlüm’ün ölümün 20. yıl dönümü olduğu için, albümün piyayasa çıkışını da bu tarihe denk getirdiğini söyleyen Efe Güngör, “Albümü ustaya itafen sevenlerimle paylaşacağım. Ege türkülerinin yanı sıra, efe tarzının da özünü bozmadan yaptığım çalışmalar albümde yer alıyor” dedi. Büyük usta Özay Gönlüm’ün türkülerine yeniden hayat veren Efe Güngör, albümün canlı kaydedildiğini ifade etti. Sanatçı Efe, bunun Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirtti.
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