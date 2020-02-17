Özay Gönlüm’ün türkülerine yeniden hayat verdi

1 Mart 2020, unutulmaz sanatçı Özay Gönlüm’ün ölümün 20. yıl dönümü olduğu için, albümün piyayasa çıkışını da bu tarihe denk getirdiğini söyleyen Efe Güngör, “Albümü ustaya itafen sevenlerimle paylaşacağım. Ege türkülerinin yanı sıra, efe tarzının da özünü bozmadan yaptığım çalışmalar albümde yer alıyor” dedi. Büyük usta Özay Gönlüm’ün türkülerine yeniden hayat veren Efe Güngör, albümün canlı kaydedildiğini ifade etti. Sanatçı Efe, bunun Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirtti.