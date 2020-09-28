Ozan’lı Schalke’de büyük kriz var!

SCHALKE'nin Bremen ile oynadığı maçta yerde yatan rakibine tükürdüğü gerekçesiyle haftanın en çok konuşulan futbolcusu olan Ozan Kabak, altı haftaya kadar oynamama cezası alabilecek. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Disiplin Kurulu, görüntüleri izleyecek ve kararını verecek. Disiplin kurulu üyeleri, maçta tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görmemesine rağmen Ozan'ın Werder Bremenli futbolcu Ludwig Augustinsson'a özellikle tükürdüğüne kanaat getirirse, 6 maça kadar ceza verebilecek. Disiplin kurulu benzer kararı 2019 yılında vermişti. Şimdi Hertha Berlin forması giyen Santiago Ascacibar 2019 yılında Leverkusen'li Kai Havertz'e tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç ceza almıştı. RB LEİPZİG MAÇINDA YOK

Schalke'nin 3-1 yenildiği maçın 26. dakikasında Ozan yere tükürmüştü. Tükürdüğü yönde ise Werder Bremen'li futbolcu yerde yatıyordu. Hakem olayı görmedi. Video hakemleri de olayı ancak üçüncü kez görüntüleri izlediğinde farkettiler. Ozan bu hareketinden dolayı maçta uyarı da almadı. Yaptığı faulden dolayı 84. dakikada ikinci sarı kartı görüp maçı tamamlayamadı. Maç sonrası da sosyal medya hesabı Twitter'den hem Almanca hem de İngilizce yayınladığı mesajla rakip futbolcudan özür dilemişti. Hedefinin futbolcu olmadığını açıklamıştı. Ozan'ın ceza alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ozan cumartesi günü takımının RB Leipzig ile oynayacağı maçta, kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Bu arada Mavi-Beyazlılar’ın hocası David Wagner’in görevine son verilmişti.