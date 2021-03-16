Ozan Şah Turna yoğun bakımda

ŞİAR Ağdaşan, eşi ve kızının sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu: “An itibariyle, ozan Şah Turna ve Şirin canımızı hastaneye yatırdılar. Mutasyona dönüşen ağır virüs maalesef. Şah Turna’nın ciğerinde ağır tahribat oluşmuş, nefes darlığı ve yüksek tansiyon. Tetkikler, tedaviler doktorlar gözetiminde sürüyor. Şiddetli ağrılara direniyoruz ailece. Benim ve Şafak Melodi de aynı devam ediyor. Merak eden duyarlı dostlara tek tek cevap yazamıyorum. Duyarlılığınıza teşekkür ediyoruz. Can paremiz Şirin kızımız ve Şah Turna’nın durumları ciddi. Acılara rağmen, yaşama, dostlara gülümsemeye çalışıyoruz. Sağlık, sevgi, paylaşım en yüce değerdir! Hepinize esenlik dileklerimle.”