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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Ozan Şah Turna yoğun bakımda

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Ozan Şah Turna yoğun bakımda

Berlin’in tanınmış simalarından halk ozanı Şah Turna, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılırken, kızı Şirin’in de Berlin Neukölln Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Şah Turna’nın koronaya yakalanan eşi ozan Şiar ile diğer kızları Şafak Melodi ise evde tedavi görüyor.

ŞİAR Ağdaşan, eşi ve kızının sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu: “An itibariyle, ozan Şah Turna ve Şirin canımızı hastaneye yatırdılar. Mutasyona dönüşen ağır virüs maalesef. Şah Turna’nın ciğerinde ağır tahribat oluşmuş, nefes darlığı ve yüksek tansiyon. Tetkikler, tedaviler doktorlar gözetiminde sürüyor. Şiddetli ağrılara direniyoruz ailece. Benim ve Şafak Melodi de aynı devam ediyor. Merak eden duyarlı dostlara tek tek cevap yazamıyorum. Duyarlılığınıza teşekkür ediyoruz. Can paremiz Şirin kızımız ve Şah Turna’nın durumları ciddi. Acılara rağmen, yaşama, dostlara gülümsemeye çalışıyoruz. Sağlık, sevgi, paylaşım en yüce değerdir! Hepinize esenlik dileklerimle.”

Ozan Şah Turna yoğun bakımda

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