Ozan Kabak'tan mesaj var

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınlayan 19 yaşındaki Ozan, şu sözleri paylaştı: “Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Böyle zamanlarda sevginizi hissetmek bana güç veriyor. Kısa sürede yeniden aranızda olacağım.” Ozan, Köln ile pazar günü oynanan lig maçında sakatlanmıştı. 25. dakikada Köln'ün golcüsü Cordoba ile hava topuna çıkan Ozan, şanssız şekilde yere düşmüş ve kalçasından sakatlamıştı. Uzun süre yerden kalkamayan Ozan, büyük acı çekmişti. Sahada tedavisi yapılan Ozan, maça devam etmek istemiş ancak ağrıları izin vermemişti. Ozan sahadan direkt hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayenede kalçasında büyük oranda ezilme tespit edilmişti. Ozan'ın haftasonu takımın formasını giyip giymeyeceği henüz belli değil.