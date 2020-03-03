MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOzan Kabak'tan mesaj var
GeriAvrupa Ozan Kabak'tan mesaj var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Ozan Kabak'tan mesaj var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozan Kabak'tan mesaj var
Abone Olgoogle-news

SCHALKE'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı sırasında kendisini yalnız bırakmayan taraftarlara ve sevenlerine teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınlayan 19 yaşındaki Ozan, şu sözleri paylaştı: “Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Böyle zamanlarda sevginizi hissetmek bana güç veriyor. Kısa sürede yeniden aranızda olacağım.”

Ozan Kabaktan mesaj var
Ozan, Köln ile pazar günü oynanan lig maçında sakatlanmıştı. 25. dakikada Köln'ün golcüsü Cordoba ile hava topuna çıkan Ozan, şanssız şekilde yere düşmüş ve kalçasından sakatlamıştı. Uzun süre yerden kalkamayan Ozan, büyük acı çekmişti. Sahada tedavisi yapılan Ozan, maça devam etmek istemiş ancak ağrıları izin vermemişti. Ozan sahadan direkt hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayenede kalçasında büyük oranda ezilme tespit edilmişti. Ozan'ın haftasonu takımın formasını giyip giymeyeceği henüz belli değil.
Ozan Kabaktan mesaj var

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle