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Avrupa
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak Liverpool'da

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Ozan Kabak Liverpool'da
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Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Milli futbolcu Ozan Kabak transferin son gününde ses getirecek bir imza attı. Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

Ozan Kabak Liverpoolda
İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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