Öz Bakım’dan Hannover’de ücretsiz danışmanlık hizmeti

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ÖZ Bakım Pflegeberatung’un kurucusu Semra Özdemir açılışta yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: “Değişik nedenlerden dolayı yaşamımızı nitelikli bir şekilde sürdürememeye maruz kalabiliyoruz. Bu durumlarda devletin tanıdığı bazı haklar var. Bu haklardan tam anlamıyla yararlanabilmek için mutlaka konunun uzmanlarından bilgi alınması gerekir. Biz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunacağız. Büromuzda çalışan herkes bu konularda uzman. İnsanlarımıza doğru bilgi verip, yasal haklarından azami şekilde yararlanabilmelerini sağlamak için pazartesi–perşembe 10.00–17.00, cuma 10.00–15.00 saatleri arasında insanlarımıza evde bakım hizmetleri konusunda ücretsiz, doğru bir şekilde bilgi verebilmek için büroda olacağız.”

Açılışa katılan Hannover Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Ramazan Eroğlu da “Almanya’da sosyal güvenlik alanında insanlarımız ne yazık ki, yeterli bilgiye sahip değil. Burada insanlarımıza ücretsiz sunulacak bu alandaki bilgilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Hannover’den sonra başka kentlere de bu hizmet taşınır ve daha çok insanımız bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanır” dedi.