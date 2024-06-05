‘Oyunu kullan, değerlerini koru’

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BU seçimlerin hem Almanya’nın hem Avrupa’nın hem de insanların geleceği için çok önemli olduğunun altı çizilen bildiride, şöyle denildi: “Barışın korunması, özgürlüğümüzün savunulması ve bugünden yarına nesillerin refahı söz konusudur. Dünya bir sorunun yanıt beklediği bir dönüşümdedir. Günümüzün meydan okumalarına köklü çözüm yolu arayışında temel ilke Avrupa’nın değerleridir. Oylarınızla bu değerleri savunun. Bu değerlerin korunması için ağırlığınızı koymanıza değer.”

Stern dergisi adına yapılan bir kamuoyu yoklamasında AP seçimlerine ilginin yüksek olmadığı ortaya çıktı. Almanların yüzde 52’sinin seçimlere ilgi duymadığı veya çok az ilgi duyduğu belirlendi. 9 Haziran’da sandığa giderek oy kullanmak isteyenlerin oranı ise yüzde 48’de kaldı.