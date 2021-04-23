Oyuncular kapanmaları hicvetti: Süper marketleri de kapatın!

ARALARINDA Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Liefers gibi ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 50 oyuncu tepkilerini ‘#allesdichtmachen-herşeyikaptın’ hashtag’i ile paylaştı. Ünlü oyuncuların hicivli bir dille Facebook, Instagram ve Youtube platformları üzerinden yaptıkları paylaşıma kimileri destek verirken, bazı meslektaşları ise tepki gösterdi

KOMPLO TEORİSYENLERİNDEN DESTEK

Ünlü isimlerin sosyal medyada başlattığı kampanya kısa zamanda Twitter platformunda en çok kullanılan hashtag oldu. Ünlü oyuncu Ulrich Tukur, hükümete yönelik yaptığı paylaşımda, “İstisnasız insan öğesi bulunan her yeri kapatın. Sadece tiyatroları, cafeleri, okulları, fabrikaları, kitapçıları değil, tüm pazarları ve özellikle de süpermarketleri kapatın” dedi. Kampanya Almanya’yı ikiye böldü. Kampanyayı sert dille eleştirenler olduğu gibi destek verenler de çıktı. Ancak kampanyaya destek daha çok komplo teorisyenleri, birçok kentte olaylı gösteri düzenleyen Querdenker grubu ve aşırı sağcı kesimden geldi.

SİNİR UÇLARINA DOKUNULUYOR

Yeşiller Partisi milletvekili Dieter Janecek, “Jan Josef Liefers ve Heike Makatsch ile diğer oyuncuların Almanya’daki korona tartışmalarına yönelik hicivli eleştirilerini anlıyorum. Buna katlanmalıyız. Twitter’deki sert tepkiler, sınır uçlarına dokunulduğunu gösteriyor” dedi. Eski istihbarat başkanı ve CDU’nun sağ kanadında yer alan Hans Georg Maassen kampanyaya destek verirken Hamburglu virolog Jonas Schmidt-Chanasit de kampanyayı ‘ustaca’ yapılmış olarak değerlendirdi. Aşırı sağcı parti AfD milletvekili Jan Josef Liefers bunun çok entelektüel bir eleştiri olduğunu belirtti.

‘ALAYCILIĞIN KİMSEYE YARARI YOK’

Kampanyaya bir video paylaşımıyla katılan oyuncu Heike Makatsch daha sonra kampanyadan çekildiğini duyurdu. Makatsch, “Sağcı demagogların eline oyuncak verdiğim için çok üzgünüm” dedi. Ancak ünlü isimlerden de kampanyaya tepkiler geldi. Oyuncu Elyas M’Barek, “Alaycılığın kimseye yararı yok” diyerek kampanyayı eleştirdi.