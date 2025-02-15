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Oyuncu Samir Salim otobüste bıçaklandı

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#Berlin#Samir Salim#Bıçaklama
Oyuncu Samir Salim otobüste bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 16:23

Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayan Berlin Film Festivali (Berlinale) etkinliklerine katılan dizi oyuncusu Samir Salim, gece yarısı evine dönerken otobüste bıçaklı saldırıya uğradı.

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BERLİN polisinden yapılan açıklamaya göre cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 01.00’e doğru “Softies” (sünepe-sümsük) dizisinin başrol oyuncusu 24 yaşındaki Samir Salim koltuk kavgası nedeniyle tartışan iki kişiyi yatıştırmak için deveye girdi. Otobüsten indirilen şahıs geri dönerek bıçağını çekip Samir Salim’i dizinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, otobüsteki diğer yolcular ilk yardım ekipleri gelinceye kadar başka dizilerde de oynayan aktöre yardım ettiler. İlk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Samir Salim’in tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

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#Berlin#Samir Salim#Bıçaklama

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