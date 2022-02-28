Oyuncak ayı içerisinde Hollanda’dan uyuşturucu gönderdi

EDİNİLEN bilgiye göre, Hollanda’dan Aksaray’a kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kargoyu takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, kargonun şubeye gelmesiyle birlikte kargo sahibini beklemeye başladı. Jandarma, kargo sahibi Cebrail K.’nın (38) koliyi almaya gelmesiyle operasyon için harekete geçti. Kargoyu teslim alıp çıktığı sırada gerçekleştirilen operasyonda Cebrail K., yakalanarak gözaltına alındı.