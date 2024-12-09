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ALMANYA’da iktidara gelme hazırlığı yapan ve “kardeş partiler” olarak bilinen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında Yeşiller’le ortaklık konusunda yaşanan görüş ayrılığı tartışmalarına son verilmesi istendi. CDU’lu Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther, “Yeşiller’le ortaklık yok” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’e, “Oyun bozanlık etme” çağrısında bulundu. Alman devlet televizyonu ARD’de yayınlanan “Berlin’den Haberler” programında soruları yanıtlayan Günther, “CSU ile siyah-yeşil (CDU/CSU-Yeşiller) koalisyonu olmaz, Robert Habeck Federal Ekonomi Bakanı olamaz” diyen Söder’in tutumunu çok açık bir biçimde eleştirdi.

‘KENDİNİ GÜNDEMDE TUTMAK İSTİYOR’

Daniel Günther, “Demokratik tüm partilerle iş birliği yapmamız çok doğaldır. Bu bizim temel prensibimizdir. Bu prensibe hemen hemen herkes uymaktadır” dedi. Söder’in açıklamalarıyla ilgili olarak “Bana Söder kendisini biraz gündemde tutmak istiyor gibi geliyor” diyen CDU’lu Günther, 2021 yılında yapılan genel seçim öncesi Söder’in yersiz çıkışları nedeniyle CDU/CSU’nun oy kaybına uğradığını da hatırlattı. Aynı zamanda olası ortaklık yollarının şimdiden kapatılmasının tamamen saçmalık olduğu görüşünü de vurguladı. Markus Söder “Yeşiller’le ortaklık yok” derken, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Yeşiller’le ortaklık yolunu kapatmıyor. Zaman zaman Söder’i kırmamak için “Şu andaki Yeşiller’le ortaklık olmaz” dese de, özellikle dış politikada Yeşiller’le ortak yönlerinin daha fazla olduğunu belirterek, ortaklık edebilecekleri sinyalleri veriyor.