Oyu düştü ama yine ikinci parti

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 30.5, AfD yüzde 17, SPD yüzde 15.5, Yeşiller yüzde 13, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 7, FDP yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oy alacak. Bu verilere göre, geçen yılın sonlarına doğru oy oranı yüzde 23’e yükselen AfD’ye destek yüzde 6 azaldı. Ancak aşırı sağcı AfD yine de ‘ikinci güçlü parti’ konumunu koruyor. Aynı kamuoyu yoklamasına göre, bu yılın başlarında yüzde 17’si “Oyumu kesinlikle AfD’ye vereceğim” diyen seçmenlerin oranı da yüzde 13’e düştü. “AfD’ye kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 56’dan 57’ye yükseldi.

POTSDAM, RUSYA, CASUSLUK...

AfD’ye desteğin azalmasında en büyük etken, geçen yıl kasım ayında Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde bazı AfD’li politikacıların da katıldığı aşırı sağcılar tarafından düzenlenen toplantıda, Alman vatandaşı olsalar bile Almanya’da yaşayan milyonlarca göçmen kökenli insanlar ile sığınmacıları sınır dışı etme, hatta bir Afrika ülkesine sürgün etme planlarının ortaya çıkması oldu. AfD’li bazı politikacıların propagandasını yaptıkları için Rusya’dan parasal destek aldığı iddialarının ve bir milletvekilinin bürosunda çalışan birinin de Çin adına casusluk yaptığının ortaya çıkması da sağ popülistlerden kaçışı hızlandırdı.