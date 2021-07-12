Oyları eşitledi

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 29, SPD yüzde 17, Yeşiller yüzde 17, FDP yüzde 12, AfD yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 8 oy alacak. Alman seçmenlerin önemli bir bölümünün başbakan adaylarına destek vermediği de ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasında, başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde Almanların yüzde 19’unun CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e, yüzde 19’unun SPD’li Olaf Scholz’a ve yüzde 17’sinin de Yeşiller’li Annalena Baerbock’a oy vereceği belirlendi. Seçmenlerin yüzde 34’ünün ise başbakan adaylarının hiçbirine destek vermediği saptandı.