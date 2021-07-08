‘Oy verme yaşı 16 olsun’

Araştırmaların, 16 yaşındaki çocukların da politikayla ilgilendiğini gösterdiğini belirten Taşdelen, “Gençler bunu yapabilir ve sorumlu olmak ister. 16 yaşındaki çocuklar seçimler kadar önemli, kararlardan uzaklaştırılamaz. Oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.