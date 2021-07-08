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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 08.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

‘Oy verme yaşı 16 olsun’

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‘Oy verme yaşı 16 olsun’

Bavyera milletvekili ve SPD Bavyera Genel Sekreteri Arif Taşdelen, gençlerin de seçimlere katılımı artırmak için oy verme yaşının düşürülmesini istedi.

Araştırmaların, 16 yaşındaki çocukların da politikayla ilgilendiğini gösterdiğini belirten Taşdelen, “Gençler bunu yapabilir ve sorumlu olmak ister. 16 yaşındaki çocuklar seçimler kadar önemli, kararlardan uzaklaştırılamaz. Oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

 

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