Oy pusulasını ters katlayınca...

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LASCHET’in bu hatası oyunun geçersiz olup olmadığı tartışmalarına neden oldu. Aynı şekilde eşinin de pusulayı yanlış katladığı gözlendi. Laschet’in gizli oylamanın temel ilkesini çiğnediği yorumları yapıldı. Seçim Kurulu’nun seçmenlerin oylarını sandığa atarken gizli olacak şekilde katlamaları gerektiği yönünde yönetmelik bulunduğu belirtildi. Gerektiğinde seçim kurulunun bir seçmenin oyunu belli edecek şekilde katlaması durumunda oyunu geçersiz sayabileceği kaydedildi. Ancak Federal Seçim Kurulu Sözcüsü Bild gazetesine yaptığı açıklamada, seçim pusulasının yanlış katlanmasının hukuki bir sonucu olmadığını belirtti.