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Oy pusulalarında tahrifat yapılmış

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#Dresden Emniyet Müdürlüğü#Freie Sachsen#Özgür Saksonya Partisi
Oy pusulalarında tahrifat yapılmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 18:01

Almanya’nın Saksonya eyaletinde 1 Eylül’de yapılan eyalet seçimlerinde oy pusularının tahrif edildiği bildirildi.

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Dresden Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mektupla kullanılan oyların sayımı sırasında, Dresden kentindeki iki seçim bölgesinde tahrif edilmiş oy pusulalarının tespit edildiği bildirildi. Kimliği belirsiz kişilerin, seçmenlerin oy pusulasına koyduğu çarpı işaretlerinin üzerinde ‘oynama yaparak’ bunun yerine aşırı sağcı Özgür Saksonya (Freie Sachsen) Partisi’ni işaretlediği belirtildi. Yaklaşık 100 oyun bu şekilde değiştirildiği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Oy pusulaları üzerinde ‘oynama yapıldığı’ belirtilen 36012 numaralı seçim bölgesinde aşırı sağcı Özgür Saksonya Partisi oyların yüzde 10.2’sini aldı. Parti, eyalet genelinde ise yüzde 2.2 oranına ulaştı. Özgür Saksonya Partisi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir oluşum olduğu gerekçesiyle takip ediliyor.

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#Dresden Emniyet Müdürlüğü#Freie Sachsen#Özgür Saksonya Partisi

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