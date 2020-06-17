Oy kullanma yaşı 16 olsun

“DAHA çok demokrasi cesareti” sloganıyla 1969 yılında Almanya’nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) ilk başbakanı seçilen Willy Brandt döneminde, 1972 yılında oy kullanma yaşı 18’e, seçilme yaşı da 21’e düşürüldü.

1974 yılında da hem seçme hem de seçilme yaşı 18 olarak belirlendi.

Bu uygulama genel seçimler için geçerlidir.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sadece Avusturya ve Malta’da, 16 yaşını dolduranlar genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir.

Almanya’nın 16 eyaletinden Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig Holstein’da 16 yaşını dolduran her Alman vatandaşı da eyalet parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir.

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İşte demokratik katılımın genişletilmesi ve güçlendirilmesi için 16 yaş uygulamasının ülke genelinde hayata geçirilmesi istenmektedir.

İşte bunun için bugünlerde yalnız sivil toplum kuruluşları (STK) değil, bazı partiler de yine harekete geçti.

Aslında bu, Almanya’da çok da yeni bir olgu değildir.

Yeşiller, genel seçimler ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi için 2009 yılında Federal Meclis’e bir yasa tasarısı önergesi sundu.

Ama destek görmedi.

SPD, 2017 yılında yapılan genel seçim öncesi oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi için bastırdı.

Hatta bunu seçim programına bile aldı.

Ama gereken desteği bulamadı.

SPD bu tutumunda hâlâ ısrar etmekte.

Yeşiller de öyle.

Sol Parti de buna tam destek vermekte.

Hükümetin büyük kanadını oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile liberaller olarak bilinen Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) buna karşı çıkıyor.

Seçim Yasası’nda böyle bir değişiklik yapılabilmesi için Alman Anayasası’nda da değişiklik gerekmektedir.

Bu da ancak üçte iki çoğunluğun onayı ile mümkündür.

Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’nun şu andaki aritmetiğine göre bu mümkün değildir.

Ayrıca son yapılan kamuoyu yoklamalarına bakınca, insanın aklından ister istemez, “SPD acaba bu yöndeki tutumunda ısrar eder mi?” demek de geçiyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 40, Yeşiller’in yüzde 17, SPD’nin yüzde 14, Sol Parti’nin yüzde 8, AfD’nin yüzde 8 ve FDP’nin yüzde 6 oy alması bekleniyor.

18-20 yaş grubu seçmenlerin tercihine bakıldığında ise ortaya bambaşka bir tablo çıkmaktadır.

Aynı kamuoyu yoklamalarında, ülke genelinde ilk kez oy kullanacak olan 18-20 yaş grubu gençlerin yüzde 42’sinin Yeşiller’e, yüzde 24’ünün CDU/CSU’ya, yüzde 7’sinin Sol Parti ile AfD’ye ve sadece yüzde 4’ünün de FDP’ye destek vereceği saptandı.

SPD’ye destek de yüzde 9’da kaldı.

2017 yılında yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 20.5’ini, 18-24 yaş grubu seçmenlerin yüzde 19’unun desteğini alan SPD’den belli ki artık gençler de kaçmaktadır.

Hem de koşar adım.

Bu veriler ışığında, bir dönemler gençlerin de tam desteğiyle Almanya’nın en güçlü partisi konumuna yükselen SPD’de tam bir çöküş yaşandığı apaçık ortadadır.

Bu veriler ışığında, SPD acaba oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinde ne kadar ısrar eder?

Bir dönemler ‘işçilerin partisi’, ‘fakirlerin partisi’ olarak bilinen SPD’nin yeniden ayağa kalkabilmesi için gençleri de, işçileri de, işsizleri de, özellikle yaşlıları da yeniden kazanması kaçınılmazdır.

Ama SPD şu andaki konumuyla bundan çok uzaktır.

Yakın bir geleceğe dönük umut verici hiçbir sinyal de gözükmemektedir.