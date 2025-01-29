Oy hakkı olan herkes sandığa gitsin

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak Federal Meclis seçimlerinden sonra kurulacak yeni hükümetin alacağı kararların ülkede yaşayan herkesin hayatını derinden etkileyeceğini belirten KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, oy hakkı olan tüm göçmen kökenlileri sandığa gitmeye çağırdı: “Almanya’da sağ partiler iktidara gelirse göçmenlere yönelik sert önlemler alınacak, sosyal haklar kısıtlanacak ve çifte vatandaşlık hakkımız tehlikeye girecek. Bu nedenle oy hakkı olan 1 milyondan fazla yurttaşımız mutlaka sandık başına gitmeli. 18 yaşından itibaren herkes oy kullanabilir. Federal Meclis’e daha çok Türkiye kökenli milletvekili göndermeli, sesimizi duyurmalıyız. Eşit haklara kavuşmak, Alman komşularımızla barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Son dönemde Solingen, Magdeburg ve Aschaffenburg’da yapılan insanlık dışı saldırıların tüm göçmenlere mal edilmesini kabul etmiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Irkçı partilerin iç barışı bozmaya yönelik söylemleri yabancı düşmanlığını körüklemekte, göçmenlere ve kuruluşlarına yönelik saldırıları artırmaktadır. Yurttaşlarımız, bölgelerindeki aşırı sağa karşı yapılan toplantı ve yürüyüşlere destek olmalı. Almanya’da yaşayan Türk toplumu ırkçılık ve ayrımcılıktan büyük rahatsızlık duyuyor. Eşit haklar ve okullarda Türkçe dersi istiyor. Yurttaşlarımız Alman partilerine üye olarak tüm bu sorunlara sahip çıkmalı. Partiler sokaklara indi, stantlarını kurdu. Yurttaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı, adaylara sorunlarını iletmeli.”

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YABANCI DÜŞMANLIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Recklinghausen’da SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch’le konuşan Bahattin Gemici onun şu sözlerine dikkati çekti: “Koalisyon hükümeti olarak çok işler başardık. Ülkemize nitelikli eleman gelmesi için yasa çıkardık. Çifte vatandaşlığı kolaylaştırdık. CDU’un bu yasayı değiştirmek istemesi tam bir felakettir. SPD olarak buna geçit vermeyeceğiz. Uzun yıllar burada yaşayan ve çalışan göçmenler bizim için önemlidir, onlar bu toplumun bir parçasıdır. Yabancı düşmanlığına asla izin vermeyecek ve çifte vatandaşlığı savunmaya devam edeceğiz.”

Recklinghausen bölgesinden SPD adayı Federal milletvekili Frank Schwabe ise şunları söyledi: “Almanya’da yaşayan insanların çok sayıda görevi ve sorumluluğu, aynı zamanda hakları var. Ben çifte vatandaşlığın kabulü öncesi komisyonda SPD adına görev yapanlardan biriyim. CDU’lu Friedrich Merz’in bu yasayı değiştirmek istemesine karşı çıkacağız. İnsanlar, geldikleri ile ülke ile bağlarını sürdürebilir ve bizim de vatandaşımız olabilir. Biz ırkçılığa, antisemitizme ve Müslüman düşmanlığına karşıyız.”