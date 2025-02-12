Övgüler havada uçuştu! ‘Almanya’nın geleceğini ağırladım’

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Weidel ve Orban, görüşmelerini Budapeşte Kalesi’ndeki eski Karmelit Manastırı’nda gerçekleştirdi. Macar ve Alman bayraklarının önünde düzenlenen basın toplantısı, adeta bir devlet adamı ziyareti havasında geçti. Orban, daha önce X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Almanya’nın geleceğini ağırladım. Sizi Budapeşte’de karşılamak bir onurdu Başkan Alice Weidel!” ifadelerine yer verdi.

‘ALMANYA BÜYÜK BİR KRİZ İÇİNDE’

Basın toplantısında Macaristan’ın AfD için akıl, egemenlik, bağımsızlık ve ifade özgürlüğünün sembolü olduğunu belirten Weidel de AfD’nin Almanya’da hükümete katılması durumunda, “Macaristan’ın, büyük örneğimizin izinden gideceğiz” dedi. Weidel, Almanya’nın zayıfladığını öne sürerek, ülkenin enerji ve göç politikalarını eleştirdi. AfD’nin, Avrupa Birliği’nin yetkilerinin azaltılması yönündeki görüşünü yineleyen Weidel, “Almanya, enerji politikalarındaki yanlış adımlar ve kontrolsüz göç nedeniyle büyük bir kriz içinde” dedi.

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GÖRÜŞMEYİ WEIDEL İSTEDİ

Görüşme talebinin AfD tarafından geldiği açıklandı. Orban, ‘Neue Zürcher Zeitung’ gazetesine verdiği demeçte, Weidel’in bu buluşmayı talep ettiğini söyledi. Orban’ın liderliğindeki Macaristan, son yıllarda AB içinde göç ve hukuk devleti konularında sık sık eleştirilere maruz kalırken, AfD gibi AB karşıtı ve milliyetçi partilerle yakın ilişkiler kuruyor. Weidel’in bu ziyareti, iki taraf arasındaki ideolojik yakınlığın bir göstergesi olarak yorumlandı.