Oturma düzeni tartışması

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OTURMA düzeninden rahatsızlığını dile getiren FDP milletvekili Frank Sitta, dört yıl boyunca AfD’lilerle yan yana oturmanın güzel bir duygu olmadığını belirtirken, AfD’nin mülteci karşıtlığı ve aşı gibi konulardaki tavırlarının insana bakışının nasıl olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. FDP’nin Meclis’teki oturma düzenini değiştirmek istemesinin tek nedeni ise bu değil. Parlamentodaki oturma düzeninin sosyalist partiden muhafazakarlara ve hatta sağa doğru klasik anlamdaki sol-sağ düzeni olmasını isteyen FDP’ye göre liberal görüşleriyle Meclis’te ortada oturması gerektiği ifade edildi. FDP’li milletvekillerinin talep ettiği gibi Meclis’in ortasında oturması durumunda Birlik Partili milletvekillerinin AfD’ye yaklaşması ve Meclis’in sağında konumlanması gerekecek.

KOALİSYON KURULURSA...

Ancak CDU milletvekili Patrick Schnieder, FDP’nin dile getirdiği değişikliğe karşı çıktı: “Oturma düzenini değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir koalisyonun, trafik lambası koalisyonunun, kendini belirgin bir şekilde Meclis salonunun ortasına yerleştirmesi ve ardından kenardaki koltukları muhalefete tahsis etmesi de mümkün değildir. Bu nedenle FDP’nin talebini açıkça reddediyoruz.” Seçim sonrasında 26 Ekim’de ilk kez toplanacak olan Meclis’teki oturma düzeninin, önceki yasama döneminde olduğu gibi şekilleneceği belirtildi. Ancak FDP’nin değişiklik talebinde ısrar etmesi durumunda bu konuda bir anlaşmazlık yaşanması bekleniyor. SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyon hükümetinin kurulma durumunda ise Meclis’teki çoğunluğu elde edecekleri için oturma düzenini değiştirebilecekleri belirtildi.