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Otto Schily: ‘Çin’de bile aşı zorunlu değil!’

#Almanya#Otto Schily#Aşı
Otto Schily: ‘Çin’de bile aşı zorunlu değil’

Almanya’da aşı zorunluluğu tartışmaları sürerken bu tartışmalara Federal İçişleri eski Bakanı SPD’li Otto Schily de dahil oldu. Schily, “Otoriter olmakla şiddetli bir şekilde eleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti’nde bile genel bir aşı zorunluluğu yok“ dedi. 

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ALMANYA’da korona salgınıyla mücadele kapsamında aşının zorunlu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aralarında gelecek hafta başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz gibi birçok siyasetçi aşı zorunluluğundan yana görüş belirtirken, aşı zorunluluğuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Federal İçişleri eski Bakanı SPD’li Otto Schily de tartışmalara dahil oldu. Die Welt gazetesine konuyla ilgili makale yazan Schily, planlanan aşı zorunluluğunu sert dille eleştirirken, “Otoriter olmakla şiddetli bir şekilde eleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti’nde bile genel bir aşı zorunluluğu yok“ dedi.

‘ZORUNLU HALE GELMESİ SORUMSUZLUK’
Kendisinin de üç kez aşı olduğunu belirten Schily, “Savunmasız insanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ancak aşı zorunluluğu getirilmesi sorumsuzluktur“ diye yazdı. Siyasette güvenilirliğin önemli olduğunu ifade eden Schily, “Demokratik karar alma sürecine olan güveni pekiştirmenin” özellikle önemli olduğu ‘gergin bir zamanda’, temel hakların özünü ele alan önceki kararları bir gecede iptal etmenin ‘vicdansızlık’ olduğunu ifade etti.

‘ANAYASAYA AYKIRI’
Otto Schily, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür bir demokraside, devletin bireye belirli bir tıbbi tedaviyi dayatmaması gerektiğini belirtti. Schily, özellikle, işin içinde yeni geliştirilen aşılama yöntemleri olduğu için bunun özellikle yapılmaması gerektiğini vurguladı. Schily, aşının uzun vadedeki etkilerinin bilinemeyeceğine dikkat çekti. Aynı zamanda hukukçu olan Otto Schily, aşı zorunluluğunun açık bir şekilde anayasaya aykırı olduğunu belirtti. “Genel bir zorunlu aşılama, toplumda zaten fark edilen bölünme eğilimlerini şiddete dönüştürecek ve son derece tehlikeli bir şekilde yoğunlaştıracaktır ” diyen Schily bunun sorumluluğunu kimsenin alamayacağını kaydetti.

 

 

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#Almanya#Otto Schily#Aşı

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