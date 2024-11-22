‘Otopsi raporunu bekleyeceğiz’

Temel ELCİVAN / DUISBURG
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:51
6 Kasım 2024 tarihinde kaybolan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz’ın (45) cansız bedeni, Duisburg’a yaklaşık 90 km uzaklıktaki Hollanda sınırında bulunan Emmerich kentinde, Rhein Nehri kıyısında bulundu.
EYÜP Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz, 6 Kasım Çarşamba günü sabah saat 06.08’de camiye gelmiş, ancak sabah namazını kılmadan oradan ayrılmış ve günlerce kendisinden haber alınamamıştı. Fatih Hoca’dan kötü haber önceki gün geldi. Hocanın cansız bedenine, görev yaptığı Rheinhausen semtine yaklaşık 90 km uzaklıkta Hollanda’nın Emmerich kentinde, Rhein Nehri’de ulaşıldı. Önce Hollandalı yetkililer, Alman makamları ile temasa geçerek cenazenin teşhisi yapıldı. 21 Kasım Perşembe günü ise Eyüp Sultan Camii’ne gelen Alman polis ekibi, cami binasında ikâmet eden Eryılmaz ailesine ve cami derneği yetkilerine acı haberi verdi.
TELEFONUNU BIRAKIP GİTMİŞ!
Fatih Hoca’nın ölüm haberi üzerine Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, DİTİB
Genel başkanı Dr. Muharrem Kuzey ve çok sayıda DİTİB yetkilisi, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Eryılmaz ailesinin avukatlığını üstlenen Fatih Zingal, “Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz’ın naaşının Hollanda sınırında nehirde bulunduğu bilgisinin dışında, çok fazla bilgi henüz paylaşılmadı. Otopsi raporunun elimize ulaşmasını bekleyeceğiz. Herhangi bir darp, yaralanma var mı yok mu bilmiyoruz. Dolayısıyla Hollanda makamları cenazeyi Alman makamlarına ne zaman teslim edecek, Duisburg Savcılığı ya da adli tıp cenazeyi aileye ne zaman teslim edecek henüz belli değil” dedi.
Fatih Eryılmaz, kaybolmadan önce cep telefonunu ve cüzdanını dolabında bırakmış, telefon ise şarjı bitmeden kapatılmıştı. Fatih Hoca’nın camiden ayrıldıktan sonra ne yaptığı ne oldu da cansız bedeninin Rhein Nehri’nden çıktığı önümüzdeki günlerde yapılacak soruşturma ve otopsi raporundan sonra belli olacak.