‘Otopsi raporunu bekleyeceğiz’

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EYÜP Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz, 6 Kasım Çarşamba günü sabah saat 06.08’de camiye gelmiş, ancak sabah namazını kılmadan oradan ayrılmış ve günlerce kendisinden haber alınamamıştı. Fatih Hoca’dan kötü haber önceki gün geldi. Hocanın cansız bedenine, görev yaptığı Rheinhausen semtine yaklaşık 90 km uzaklıkta Hollanda’nın Emmerich kentinde, Rhein Nehri’de ulaşıldı. Önce Hollandalı yetkililer, Alman makamları ile temasa geçerek cenazenin teşhisi yapıldı. 21 Kasım Perşembe günü ise Eyüp Sultan Camii’ne gelen Alman polis ekibi, cami binasında ikâmet eden Eryılmaz ailesine ve cami derneği yetkilerine acı haberi verdi.