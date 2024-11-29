‘Otopsi raporu bize verilmedi’

Haberin Devamı

ÇARŞAMBA günü cami lokalinde düzenlenen basın toplantısında DİTİB Genel Merkezi, eyalet birlikleri ve derneklerin avukatlığını yapan Fatih Yüksel, Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan, İkinci Başkan Adil Aydın, sekreter Atilla Barut yer aldı. Gazeteciler, avukat Fatih Yüksel’e, “Fatih Eryılmaz’ın görev yaptığı camide 7 yılda 7 din görevlisinin değiştiği doğru mu? Otopsi raporu elinize ulaştı mı? Telefonunu kapalı olarak evde bıraktığı söylenen Fatih Eryılmaz’ın ikinci bir telefonu var mıydı? Dernek Başkanı İbrahim Demirhan, Eryılmaz’ın kayıp olduğu süre içerisinde Türkiye’de tatilde miydi?” sorularını yönetti. Yüksel, şu cevapları verdi:



Haberin Devamı

7 DEĞİL 5 İMAM DEĞİŞTİ

“7 yıl geriye giderek baktığımızda, Fatih Eryılmaz ile birlikte 5 ayrı din görevlisi ataması yapıldı, söylendiği gibi 7 değil. Yapılan atamalar da DİTİB bünyesinde, prosedüre göre din görevlisi değişimi olmuştur. 7 yılın başında Fatih Duru, kendisi imamlık görevinden istifa ederek öğretmenlik mesleğine geçiş yapmıştır. Ardından gelen Talip Akbaş, 2 yıl sonra DİTİB tarafından başka bir cami derneğine atandı. Daha sonra Erhan Öztürk ve Veysi Kalkan’dan sonra da en son vefat eden Fatih Eryılmaz görevlendirildi. Otopsi raporu hukuki nedenlerle bize verilmedi. Ölüm raporunun kısa bilgisi, cenaze işlemlerini yürüten cenaze fonuna verilir o kadar. Otopsi ve benzer bilgilere ancak Fatih Eryılmaz’ın ailesi, vekaletname ile görevlendirildiği avukat ile ulaşabilir. Eryılmaz Hocamızın ikinci bir telefonu yoktu. Sadece, Türkiye’den geldikten sonra aldığı Alman hattını kullanıyordu. Dernek Başkanımız Demirhan, zaten DİTİB tarafından düzenlenen eğitim semineri için Türkiye’deydi, sonra ailesinin özel durumu gereği kalmak durumunda oldu ve ancak cenaze namazına gelebildi.”



Haberin Devamı

AİLESİ ALMANYA’YA DÖNDÜ

Yüksel, “Fatih Eryılmaz’ın boğularak hayatının kaybetmesinin nasıl olduğu neden açıklanmıyor?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Otopsiden açıklanan kısa bilgide, Fatih Eryılmaz’ın bedeninde dışarıdan bir müdahale, saldırı izine rastlanmadığı, suda boğularak ölümü gerçekleştiği açıklandı. Açıklanan bilgilerin dışında bildiğimiz, gizlediğimiz bir şey yok. DİTİB camiası olarak biz de olayın aydınlatılmasını istiyoruz. ‘Türkiye’den sorunlu geldi’ ya da ‘Burada sorun yaşadı, psikolojisi iyi değildi’ gibi varsayımlara dair herhangi bulgumuz kesinlikle yok.”

Eryılmaz’ın eşi Tuba Eryılmaz ve iki oğlu, Kütahya’daki cenaze töreninin ardından çarşamba günü tekrar Almanya’ya geri döndü. Ailenin avukatı Fatih Zingal ise “Merhum din görevlisi Fatih Eryılmaz için yapılan otopsi raporu elimize ulaşmadı. Aile, zaten cenazeden yeni döndü. Otopsi raporunun içeriği ya da benzer hukuki konular için ailenin ne diyeceğini bilmeden bir şey diyemem. Aile ile henüz cenaze sonrası görüşmedik” dedi.