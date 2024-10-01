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Otonom minibüsler seferlere başlıyor

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#Otonom Minibüs#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Otonom minibüsler seferlere başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 10:30

Almanya’nın Mannheim ve Friedrichshafen şehirleri, toplu taşıma sisteminde çığır açacak bir projeyi hayata geçiriyor. İki şehir, “RABus” adlı proje kapsamında, kamuya açık alanlarda iki adet otonom minibüsü test etmeye başladı. Her minibüs, on yolcuya kadar kapasiteyle çalışacak ve araçta güvenlik açısından bir sürücü bulunsa da tamamen kendi kendine hareket edecek.

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BADEN-Württemberg Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, proje, Almanya genelinde yüksek otomasyonlu sürüş için verilen ilk test izinlerinden birine sahip. Ulaştırma Bakanı Winfried Hermann, “Bu proje ile Baden-Württemberg, otonom sürüşte yeni bir seviyeye ulaşıyor ve teknolojide önemli bir adım atıyor” dedi. ‘RABus’, ‘Toplu Taşımada Otonom Otobüs İşletimi İçin Gerçek Laboratuvarlar’ anlamına geliyor. İlk aşamada, bu minibüsler yolcusuz olarak test edilecek, ancak ekim ayı sonunda vatandaşlar ücretsiz olarak bu araçları kullanabilecek. Yolculuk yapmak isteyenler önceden kayıt yaptırmak zorunda olacak. Aralık ayına kadar sürecek olan proje, Baden-Württemberg eyaleti tarafından yaklaşık 14 milyon Euro ile finanse ediliyor. Otonom sürüş teknolojisi ise Friedrichshafen’deki otomotiv tedarikçisi ZF tarafından sağlanıyor.
Alman Taşıma Şirketleri Birliği (VDV), ‘RABus’ projesinin benzer projelere kıyasla teknolojik olarak daha ileri seviyede olduğunu belirterek, bu projenin ‘çok özel bir konumda’ olduğunu vurguluyor.

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Otonom minibüsler seferlere başlıyor

Otonom minibüsler seferlere başlıyor

Otonom minibüsler seferlere başlıyor

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#Otonom Minibüs#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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