Otomobiliyle yayaların arasına daldı

OTOMOBİL, biri 2 diğeri 12 yaşındaki 2 oğluyla kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki kadın ile 43 yaşındaki başka bir yayaya çarptı. Otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Kadın ve diğer yaya da yaralandı. Üç yaralı olay yerine gelen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü neden kaybettiğini araştırıyor.