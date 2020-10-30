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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Otomobiliyle yayaların arasına daldı

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Otomobiliyle yayaların arasına daldı
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde kalan Viersen kasabasında bir kişi, dün öğleden sonra saat 16.30 sıralarında otomobilini yayaların arasına sürdü.

OTOMOBİL, biri 2 diğeri 12 yaşındaki 2 oğluyla kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki kadın ile 43 yaşındaki başka bir yayaya çarptı. Otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Kadın ve diğer yaya da yaralandı. Üç yaralı olay yerine gelen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü neden kaybettiğini araştırıyor.

Otomobiliyle yayaların arasına daldı
Otomobiliyle yayaların arasına daldı

 

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