Otomobilde satışlar yüzde 58 düştü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle otomobil galerileri haftalarca kepenk kapattı. Fabrikalarda üretim durdu. Dünyanın en büyük 17 otomobil üreticisi de büyük zarar etti. Ernst&Young adlı şirketin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en önemli 17 otomobil üreticisinin bu yılın ilk çeyreğindeki kaybı yüzde 58. Otomobil şirketlerinin ilk üç aydaki kazancı, mali krizin yaşandığı 2009 yılının seviyesi olana 7 milyar 500 milyon Euro’ya düştü. Ocak, şubat ve mart aylarındaki ciro kaybı ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde sıfır otomobil satışındaki kayıp oranı ise yüzde 21 olarak duyuruldu. Ernst&Young adlı araştırma şirketinin şefi Constantin Gall konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yılın ikinci çeyreğinde kaybın daha büyük olacağını belirterek “İlk çeyrekte Kovid-19 salgınının etkisi çok büyük değildi. Buna rağmen büyük zarar yaşadı. İkinci çeyrekte koronavirüsün etkisi daha fazla hissedildi. Bu nedenle nisan, mayıs ve haziran döneminde kaybın çok daha fazla olacağı bekleniliyor” dedi.