Otomobilciler zirveden eli boş döndü

ALMANYA Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanları ve otomobil sektörünün temsilcilerinin katıldığı bir ‘otomotiv zirvesi’ düzenledi. Video konferans yoluyla gerçekleşen zirvede otomotiv endüstrisinin sorunları ele alındı, çözüm önerileri yapıldı. Zirveden sızan bilgilere göre otomotiv sektörünün temsilcileri Başbakan Merkel’den dizel ve benzinli otomobillerin satışını teşvik etmesini, bunun için de satış primi verilmesini talep etti. Ancak Merkel bu talebi açık şekilde reddetti. Benzin ve dizel motorlu otomobilleri sübvanse etmek yerine elektrikli ve sürücüsüz otomobilleri destekleyeceklerini belirten Merkel, sürücüsüz otomobiller için yolların ve alt yapının daha fazla dijitalleşmesi ile elektrikli otomobiller için de daha fazla şarj istasyonlarına yatırım yapılacağını söyledi. Bu sözleriyle sektör temsilcilerini memnun edemeyen Merkel, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) düşürdüklerini, bunun iyi bir destek olduğunu ifade etti.

Almanya’da otomobil üretiminde yaklaşık 810 bin kişi istihdam ediliyor. Yan sanayi ve otomobille bağlı diğer sektörlerle birlikte çalışan sayısı milyonları buluyor. Koronavirüs krizi nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, düşen otomobil satışları nedeniyle büyük endişe taşıyor.