Otomobil zirvesinde destek sözü

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FEDERAL Ekonomi Bakanı Robert Habeck, otomotiv sektörünün temsilcileriyle dijital ortamda görüştü. Temsilcilere devlet desteği yönünde güçlü sinyaller veren Habeck, bunun hızlı ve geçici önlemler olmayacağını vurguladı. Otomotiv sektörü için ‘kriz zirvesi’ veya ‘otomobil zirvesi’ gibi ifadeleri kullanılmasını doğru bulmadığını belirten Habeck, ancak sektördeki durumun gergin olduğunu söyledi. Habeck, geçici önlemlerin sadece kısa vadeli bir yükselme sağladığını, ardından pazarın tekrar düşüşe geçebileceğini belirterek, bu tür adımların sektöre zarar verebileceğini söyledi. Uzun vadeli planlamanın daha önemli olduğunu ifade eden Habeck, bu konuda görüş birliği sağlandığını ekledi. Habeck, otomotiv sektörüne yönelik yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını ve özellikle elektrikli araçların tekrar cazip hale getirilmesi için vergi avantajlarının devreye alınacağını duyurdu. Ancak mevcut bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında, geniş kapsamlı bir teşvik programının hayata geçip geçmeyeceği belirsiz. SPD’den gelen oto sektörüne yönelik destek önerilerine de gönderme yapan Habeck, bu tür ‘geçici çözümlerin’ yeterli olmayacağını vurguladı.

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Zirve öncesinde SPD’li ekonomi politikacıları, otomobil satışlarının yeniden artırılması için daha önce verilen ve ‘Hurda Primi’ olarak adlandırılan ‘Abwrackprämie’ adlı teşvik programını yeniden önermişti. Bu plana göre, eski yakıtlı araçlarını hurdaya çıkaranlara ve yeni bir elektrikli araç satın alanlara 6 bin Euro bonus verilecek. İkinci el elektrikli araç alanlara ise 3 bin Euro destek sağlanması planlanıyor.Habeck, AB düzeyinde de otomotiv sektörüne destek sözü vererek, karbondioksit emisyonuna ilişkin limitlerin 2026’da revize edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak sektör, bu revizyonun daha erken yapılmasını talep ediyor. Mercedes CEO’su Ola Källenius, AB’nin 2025 yılına yönelik CO2 hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçların pazar payının yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkması gerektiğini söyledi. Källenius, bu hedefin mevcut durumda neredeyse imkânsız olduğunu belirtti.

SEKTÖRDE GERGİNLİK

Otomotiv sektörü hem düşük satış rakamları hem de elektrikli araç geçişindeki yüksek maliyetlerle mücadele ediyor. Almanya’nın önde gelen otomobil markaları Mercedes ve BMW, 2024 yılına yönelik kâr beklentilerini düşürmek zorunda kalırken, Volkswagen işten çıkarma ve fabrika kapatma ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle Çin pazarındaki durgunluk da Alman üreticilerin küresel satışlarını olumsuz etkiliyor. Buna ek olarak, Tesla ve Çinli üreticiler gibi yeni rakipler, Alman markalarını daha da zor duruma sokuyor.