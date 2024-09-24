Otomobil zirvesinde destek sözü

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FEDERAL Ekonomi Bakanı Robert Habeck, otomotiv sektörünün temsilcileriyle dijital ortamda görüştü. Temsilcilere devlet desteği yönünde güçlü sinyaller veren Habeck, bunun hızlı ve geçici önlemler olmayacağını vurguladı. Otomotiv sektörü için ‘kriz zirvesi’ veya ‘otomobil zirvesi’ gibi ifadeleri kullanılmasını doğru bulmadığını belirten Habeck, ancak sektördeki durumun gergin olduğunu söyledi. Habeck, geçici önlemlerin sadece kısa vadeli bir yükselme sağladığını, ardından pazarın tekrar düşüşe geçebileceğini belirterek, bu tür adımların sektöre zarar verebileceğini söyledi. Uzun vadeli planlamanın daha önemli olduğunu ifade eden Habeck, bu konuda görüş birliği sağlandığını ekledi. Habeck, otomotiv sektörüne yönelik yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını ve özellikle elektrikli araçların tekrar cazip hale getirilmesi için vergi avantajlarının devreye alınacağını duyurdu. Ancak mevcut bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında, geniş kapsamlı bir teşvik programının hayata geçip geçmeyeceği belirsiz. SPD’den gelen oto sektörüne yönelik destek önerilerine de gönderme yapan Habeck, bu tür ‘geçici çözümlerin’ yeterli olmayacağını vurguladı.
SEKTÖRDE GERGİNLİK
Otomotiv sektörü hem düşük satış rakamları hem de elektrikli araç geçişindeki yüksek maliyetlerle mücadele ediyor. Almanya’nın önde gelen otomobil markaları Mercedes ve BMW, 2024 yılına yönelik kâr beklentilerini düşürmek zorunda kalırken, Volkswagen işten çıkarma ve fabrika kapatma ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle Çin pazarındaki durgunluk da Alman üreticilerin küresel satışlarını olumsuz etkiliyor. Buna ek olarak, Tesla ve Çinli üreticiler gibi yeni rakipler, Alman markalarını daha da zor duruma sokuyor.