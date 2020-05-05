Otomobil teşvik primi hazirana kaldı

BAŞBAKAN Angela Merkel bugün Otomobil sektörü yöneticileriyle telekonferanslı toplantı yaptı. Almanya’nın en önemli sektörü olan 800 bin insanın çalıştığı otomobil sanayi korona krizi nedeniyle zorda. Haftalarca makinaların durduğu otomobil sanayi yeniden üretime başladı. Ancak talep az olduğu için çok sayıda çalışan halen kısa mesaide. Otomobil sektörü satışları yeniden canlandırmak için hükümetten teşvik primi istiyor. Merkel bugün VW, Daimler ve BMW yöneticileri, Otomobilciler Birliği (VDA) ve IG-Metal sendikası temsilcileriyle telekonferanslı bir toplantı yaparak, otomobil sanayiindeki sorunları konuştu. Otomobil sanayinin merkezi olan Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden Württemberg eyaletleri de hükümetin otomobil sanayini teşvik primiyle desteklenmesini savunuyor. Üç eyalet benzin ve dizelle çalışan 6d-Temp yeni modeller için araba başına 3 bin Euro, çevre dostu hibrit ve elektrikli otomobiller için 4 bin Euro daha ek teşvik primi istiyor. Hükümet elektrikli otomobil satışını 6 bin Euro teşvik primiyle destekliyor. Hükümet teşvik primi kararında acele etmek istemiyor. Başbakan Merkel toplantı öncesi bu toplantıda teşvik primi kararı beklemeyin mesajını verdi. Hükümet teşvik primine haziran başında karar vermek istiyor.

ÇEVRE KURULUŞLARI KARŞI

Çevre kuruluşları benzinle çalışan otomobiller için teşvik primine karşı çıkıyor. Çevre kuruluşları zirve öncesi parlamento ve VW merkezi önünde gösteriler yaptı. Greenpeace eylemcileri parlamento önünde bir aracın üstünde hurda bisikletlerle yaptıkları gösteride “Tekrar hurda primine hayır” pankartları açtılar. Göstericiler otomobil teşvik priminin trafikte yeni bir dönemin başlangıcının yıkımı anlamına geleceğini belirttiler ve Merkel’i son yüzyıldan kalma motorlu taşıtları destekleme yerine çevre dostu otomobil sanayiini desteklemeye çağırdılar.

Campact girişimi eylemcileri “Benzin içicilere vergi parası yok” pankartı açtılar. ‘Gelecek için Cumalar’ adlı gençlik hareketi ise VW merkezi önünde gösteri yaptı ve daha fazla araba teşvikinin iklim hedefleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.