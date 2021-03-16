AA / Fotoğraflar: AP
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Otomobil otobüs durağına girdi... 2 ölü, 2 yaralı...
Almanya’nın Leipzig kentinde, direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otobüs durağına girerek durakta bekleyen 4 kişiyi ezdi.
Kazada, duraktaki yolculardan 2’si olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Sachsen polisinden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki sürücünün, aracın kontrolünü kaybederek durakta bekleyenleri ezdiği ifade edildi. Açıklamada, sürücünün emniyete götürüldüğü belirtildi.