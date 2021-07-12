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Avrupa
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Otomobil kullanılamaz hale geldi... ‘Canımızı zor kurtardık’

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Otomobil kullanılamaz hale geldi... ‘Canımızı zor kurtardık’

Edirne’de memleketine giden gurbetçinin otomobili yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALMANYA’dan gelen Recep Aygül’ün kullandığı LEV RG 72 plakalı otomobil, Edirne Otogarı bağlantı yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aygül, aracını yolun kenarına çekerek, diğer sürücülerden yardım istedi. Sürücü bavul ve çantalarını araçtan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen su tankeri durdurularak, yangına ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aygül, AA muhabirine, Amasya’ya kızıyla yolculuk yaptığı sırada otomobilin motor kısmının alev aldığını belirterek, “Canımızı zor kurtardık. Vatandaşlar yardımımıza koştu. Canımıza bir şey olmadı ya gerisi önemli değil” dedi. Aygül’ün kızı Zeynep Aygül de aracın seyir halindeyken alev alması nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

Otomobil kullanılamaz hale geldi... ‘Canımızı zor kurtardık’

 

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