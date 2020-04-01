Otomobil fiyatları düşer mi?

ŞUBAT ayında otomobil pazarında satışlar yüzde 80 düştü. Mart ortasında geçen yıla kıyasla satışlardaki düşüş, yüzde 50. AB ülkelerinde, İzlanda, Lichtenstein, İsviçre ve Norveç’te ocak ve şubat ayındaki düşüş yüzde 7.3. Hindistan’da yüzde 6.9, Japonya’da ise yüzde 10.8. Satışlardaki düşüş devam ediyor. VW CEO’su Herbert Diess, ZDF kanalında, “Çin dışında tüm pazarlar durdu” dedi. Bu düşüşlerin en büyük pazarlardan ABD’ye yansıması da kaçınılmaz görünüyor. Otomobil satışlarındaki düşüş, pazarda çok sayıda otomobilin yığılması anlamına geliyor. Kullanılmış bir otomobilin alıcı bulması için ortalama 80 gün hesaplanıyor. Bu süre içinde satılamayan bir otomobil, durduğu yerde satıcıya günde 25 ila 40 Euro arasında bir maliyet getiriyor. Uzmanlar, otomobil pazarında yaşanan düşüşün uzun sürmesi durumunda fiyatların düşeceği ve çok sayıda iş yerinin tehlikeye gireceği görüşünde. GİDERLER ÇOK YÜKSEK

Otomobil sanayiinde üretimin durması, aynı zamanda yan sanayiyi de etkiliyor. Bosch firmasının otomobil parçaları bölümünde 70 binden fazla, Conti’de 30 bin, ZF’te ise 50 bin insan çalışıyor. Yan sanayide yaklaşık 410 bin çalışanın kısa mesaiye gitmesi bekleniyor. O zaman ücretler ‘İş Ajansı’ tarafından ödenecek. İş Ajansı’nın bu durumda ayda 4 milyar Euro para ödemesi gerekecek. VW CEO’su Herbert Diess, haftalık giderlerinin 2 milyar Euro olduğunu söyledi. Hükümet, büyük iş yerlerinin zararını karşılamak amacıyla bir Ekonomi İstikrar Fonu (WSF) kurdu. İstikrar fonu büyük şirketlere 400 milyar Euro’ya kadar devlet güvencesi veriyor. Buna ek olarak 100 milyar Euro devlet teşvik bankası KfW’den kredi alabilecekler. Ayrıca devlet 100 milyar Euro sermaye katılımında bulunabilecek. Bu fondan yararlanmak için iki kriter gerekiyor. Bilanço 43 milyon Euro’nun üzerinde, çalışan sayısı ise 249’dan fazla olacak.

VW, Daimler ve BMW devlet yardımı almadan kendi gücüyle krizin üstesinden gelmeye çalışacaklarını açıkladı. Ancak yardım almadan Alman otomobil sanayiinin iki ayı aşkın bir süre dayanabileceği hesaplanıyor. O nedenle otomobil sanayiinde bir an evvel üretime geçilmesi için baskı artıyor.