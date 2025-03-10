Otobüsle tramvay çarpıştı! 12 kişi yaralandı

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Almanya’nın Münih kentinde bu sabah saat 11.30 sıralarında içinde 30 öğrencinin bulunduğu otobüs ile bir tramvay, Hirschgarten yakınlarındaki Steubenplatz’da çarpıştı. Kazada 9’u çocuk 12 kişi yaralandı. Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Bild’e konuşan polis sözcüsü, yüzme dersinden dönen altıncı sınıf öğrencilerini taşıyan otobüsün büyük kavşaktan dönerken tramvayla çarpıştığını söyledi. İtfaiye sözcüsü ise tramvayın tamamen raydan çıktığını, otobüsün ise ciddi şekilde hasar gördüğünü ve ön tarafının ezik olduğunu açıkladı. Kaza sonrası Arnulfstrasse ve Steubenplatz trafiğe kapatılırken, trafikte aksamalar yaşandı. Kazanın nasıl olduğu konusunda hem güvenlik kameralarının hem de otobüsteki kameranın incelendikten sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

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