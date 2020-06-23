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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Otobüsle çarpıştı...

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Otobüsle çarpıştı...
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Brandenburg Eyaleti’nde bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, otobüs şoförü de dahil sekiz kişi de yaralandı.

Polisten edinilen bilgiye göre Mittenwalde mevkinde meydana geldi. Polis sözcüsü Ralph Meier, “Bremen’den gelen ve Berlin’e yolcu taşıyan otobüsle otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında kimsenin durumunun ağır olmadığı belirtildi. Diğer yedi yaralının otobüs yolcuları olduğu açıklandı.

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