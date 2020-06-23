Otobüsle çarpıştı...

Polisten edinilen bilgiye göre Mittenwalde mevkinde meydana geldi. Polis sözcüsü Ralph Meier, “Bremen’den gelen ve Berlin’e yolcu taşıyan otobüsle otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında kimsenin durumunun ağır olmadığı belirtildi. Diğer yedi yaralının otobüs yolcuları olduğu açıklandı.