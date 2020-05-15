Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı

KAZA sonucu istasyonun camları kırılırken otobüs, yürüyen merdivenlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada, otobüs şoförü ve duraktaki bir kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine 25 itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. 58 yaşındaki otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken otobüs de bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmaması ve yürüyen merdivenin daha önce bakım çalışması nedeniyle durdurulması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Polis kaza sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldiğini belirterek kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.