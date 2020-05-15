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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.05.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı

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Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı
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Almanya’nın Hamburg kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Kentin Bergedorf ilçesinde belediye otobüslerinin bulunduğu durakta körüklü bir otobüsün şoförü, durakta dönmeye çalıştığı sırada direksiyonun hakimiyetini kaybedince Bergedorf tren istasyonuna daldı.

KAZA sonucu istasyonun camları kırılırken otobüs, yürüyen merdivenlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada, otobüs şoförü ve duraktaki bir kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine 25 itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. 58 yaşındaki otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken otobüs de bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmaması ve yürüyen merdivenin daha önce bakım çalışması nedeniyle durdurulması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Polis kaza sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldiğini belirterek kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı
Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı
Otobüs, tren istasyonuna daldı: 2 yaralı

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