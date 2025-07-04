Almanya'da otobüs kazası: 20 yaralı, 1 ağır

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Polis sözcüsünün sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, otobüs Kopenhag-Viyana seferini yaparken saat 02.40 sıralarında Röbel kavşağı yakınlarında önce sağa savruldu, ardından devrildi.

Kazada hayati tehlike yaşayan yolcu, enkaz altında 2 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. Diğer yaralılar arasında birden fazla ağır yaralı bulunuyor. 2 otobüs şoförü ise yara almadan kurtuldu.

Olay yerine itfaiye, acil sağlık ekipleri ve helikopter sevk edildi. Dummerstorf, Linstow ve Plau am See otoyol ekipleri de müdahalede bulundu.

Kopenhag'dan Viyana'ya giden otobüste 53 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. Polis yetkilileri, yolcuların farklı ülkelerden olduğunu belirtti. Kazadan sonra yaralanmayan yolcular, başka bir otobüsle Röbel'e götürüldü. Berlin yönündeki otoyol trafiğe kapatıldı. DEKRA uzmanları kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Fotoğraf: Sven Hoppe/dpa