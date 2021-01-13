Otobanlar buz tuttu, yüzlerce kaza oldu

ALMANYA’nın kuzeyinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden otobanlar trafiğe uzun süre kapatıldı. Ülkenin güneyinde ve batısında ise sürücüler saatlerce yollarda mahsur kaldı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde otomobiliyle yol kenarındaki ağaca hızla çarpan 18 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Polis kazanın aşırı hız ve yoldaki buzlanmadan kaynaklandığını açıkladı. Aşağı Saksonya’da 27 nolu otobanda buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza oldu. Otoban yaklaşık üç saat boyunca trafiğe kapandı. Yağan dolu sonrası aşırı buzlanma oluştuğu ve bunun da kazalara yol açtığı belirtildi. Zincirleme kazalarda araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan ise olmadığı kaydedildi. Saksonya’nın kuzeyinde yol temizleme aracı çalışmalar sırasında kayarak kontrolden çıktı. Araç devrildi ve ters döndü. Ağır yaralanan 65 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı. KRV’DE BEŞ KİŞİ YARALANDI

Bavyera polisi de yollardaki buzlanma kaynaklı çok sayıda kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bir polis aracı kaygan yolda kontrolü kaybetti ve başka bir araca çarptı. Polis aracındaki memur ağır yaralandı. Bavyera’nın kuzeyinde görevli polisler gece boyunca yüzden fazla kazaya müdahale etti. Kazaların büyük bölümünün hafif atlatıldığı bildirilirken, ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi. Buzlanma nedeniyle Schleswig Holstein yollarında da çok sayıda kaza oldu. Polis, bu eyalette bir gecede 50’en fazla kaza için tutanak hazırladı. Kazalarda iki kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) kazalarda beş kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Buzlanmanın yol açtığı çok sayıda kazada ölen olmadı. Rheinland Pfalz da kazalardan nasibini aldı. Viraja hızlı giren TIR, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıktı. Devrilen TIR’ı kaldırma çalışmaları nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.