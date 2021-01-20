Oto satışlarının düşmesine rağmen üreticiler kâr etti

AVRUPA Birliği (AB) üye ülkelerde 2020 yılında otomobil satışlarında önemli düzeyde düşüş yaşandı. Üye ülkelerde otomobil satışlarındaki düşüş Alman otomobil sektörünü buna rağmen derinden etkilemedi. Üretim miktarı bir önceki yıla göre geriledi. Satışlar da azaldı. Ancak otomobil devleri yine de kazanç elde etti. Otomobil satışlarındaki düşüşün kaynağı olarak ise korona salgını gösterildi

30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre AB içinde 2019 yılına göre satışların kaybı yüzde 23.7. Geçen yıl üye ülkelerde bir önceki yıla göre 9.9 milyon daha az otomobil satıldı. Satışlardaki düşüş Almanya’da geliri azalttı. Almanya geçen yılı, otomobil satışlarındaki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 19.1 oranında gelir kaybıyla kapattı. Duisburg/Essen Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Ferdinand Dudenhöffer “Geçen yıl yaşanan satışlardaki düşüş iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana gerçekleşen en düşük rakam oldu” dedi. Satış rakamları en alt düzeyde olmasına rağmen Almanya’nın en büyük üç otomobil üreticisi Daimler, BMW ve Volkswagen, bilançolarındaki tahminleri tutturdu. Üç otomobil üreticisi de gelir kaybı yaşarken, kaybın çok büyük olmadığı kaydedildi.

468 MİLYAR EURO CİRO

Alman otomobil sanayinin en büyük payına sahip üç üreticisi 2020 yılında satışlardan 468 milyar euro ciro elde etti. En büyük ciroyu Volkswagen sağladı. Volkswagen 2020 satışlarından 218 milyar euro gelir elde ederken, Daimler’in geliri 135 milyar euro olarak gerçekleşti. BMW ise geçen yıl 97 milyar euroluk satış yaptı. BMW’nin gelir kaybı bir önceki yıla göre yüzde 7, Daimler’in yüzde 11 ve Volkswagen’in de yüzde 14 civarında oldu. Üç üreticinin yılı yine de ciddi kârla kapatması bekleniyor. Daimler 2020 yılında 2 milyar 500 milyon euro kâr beklerken, BMW’nin 2020 yılının kârının 3 milyar 500 milyon olması bekleniyor. 2019 yılında vergi öncesi kârı 19 milyar 300 milyon euro olan Volkswagen, vergi düşürülünce elinde kalan kâr miktarı 13 milyar 300 milyon euro olmuştu.

DEVLET DESTEĞİ ALDILAR

Volkswagen’in 2020 yılı kazancının ise 4 milyar 400 milyon euro olması bekleniyor. Volkswagen’in kâr kaybı yüzde 70 civarında oldu. Uzmanlara göre Alman otomobil üreticilerin korona salgını krizine rağmen geçen yılı kazançlı kapatmalarının iki temel nedeni var. Birinci neden BMW ve Daimler’in diğer rakiplerine göre kaliteli otomobil üretip bunları oldukça yüksek fiyata satmaları. Bu kalitede otomobilleri satın alan müşterilerin de korona krizinden az etkilenmeleri. İkinci neden ise Alman hükümetinin üreticilere verdiği mali destek.