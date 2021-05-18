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Avrupa
Ali MERCÄ°MEK / MÜNÄ°H
Haber GiriÅŸ: 18.05.2021 - 12:12 | Son GÃ¼ncelleme:

OsmanlÄ± eserleri açÄ±k artÄ±rmada satÄ±lacak

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OsmanlÄ± eserleri açÄ±k artÄ±rmada satÄ±lacak

OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Ã§ok sayÄ±da tarihi eser Almanyaâ€™nÄ±n MÃ¼nih kentinde aÃ§Ä±k artÄ±rmaya Ã§Ä±kÄ±yor.

HERMANN Historica isimli tarihi eser satÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evinde yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rmanÄ±n en deÄŸerli parÃ§asÄ±nÄ± 17â€™nci yÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na ait altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve deÄŸerli taÅŸlarla bezeli OsmanlÄ± kÄ±lÄ±cÄ± oluÅŸturuyor.

OsmanlÄ± eserleri aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lacak

27 MayÄ±sâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek mÃ¼zayedede dÃ¶neminin Ã¼nlÃ¼ kÄ±lÄ±Ã§ ustasÄ± HacÄ± Sungurâ€™un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kÄ±lÄ±Ã§ iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ fiyatÄ± olarak 45 bin euro belirlendi. Almanyaâ€™da â€˜TÃ¼rk SavaÅŸlarÄ±â€™ diye tabir edilen dÃ¶nemde ele geÃ§irildiÄŸi belirtilen son derece deÄŸerli kÄ±lÄ±cÄ±n bir Ã¶rneÄŸinin de Dresden MÃ¼zesiâ€™nde bulunduÄŸu ifade ediliyor. Tarihi eser meraklÄ±larÄ±nÄ±n online olarak da katÄ±labileceÄŸi mÃ¼zayedede, Ã§eÅŸitli takÄ±lar, hanÃ§er ve kamalar, el yazma kitaplar ile koleksiyonluk ateÅŸli silahlardan oluÅŸan OsmanlÄ±â€™ya ait 106 eser satÄ±ÅŸa sunulacak.

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OsmanlÄ± eserleri aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lacak

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