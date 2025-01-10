Osman Yazıcı, gurbetten ebedi yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

ALMANYA yolculuğu 1963 yılında Lünen’e gelmesiyle başlayan Osman Yazıcı, Mönchengladbach-Rheydt kentinde 89 yaşında hayata veda etti. O yıllarda Almanya’ya gelen pek çok kişi gibi madende çalışmaya başlayan Yazıcı, 80’li yıllarda Mönchengladbach’a gelir. Burada Anadolu isimli restoranı açan Yazıcı, kaliteli Türk mutfağıyla kısa sürede Alman ve Türk müşterilerin gönlünü fetheder.

Uzun yıllar gastronomide çalışan ve geniş bir çevresi olan Osman Yazıcı, aynı zamanda iyi bir Hürriyet okuru idi. Hürriyet’teki göç hikâyeleri köşesinde yapılan son söyleşisinde, Hürriyet abonesi olduğunu belirterek, “Almanya’da çıktığından beri Hürriyet evimizden eksik olmaz. İşlettiğimiz restoranlarda da eksik olmazdı, reklamlarımızı da yine Hürriyet’e verirdik” demişti.

Haberin Devamı

SAMSUN TEKKEKÖY’DE DEFNEDİLECEK

Emekli olduktan sonra pek çok kişi Türkiye’de yaşamayı tercih ederken Yazıcı, akranlarından kimse kalmadığını, sosyal çevresinin uzun yıllar yaşadığı Almanya’da olduğunu ifade ederek şunları söylemişti: “Şimdilerde sokağa çıksam, en az on kişi beni selamlıyor. Hem de adımla değil, restoranın adıyla ‘Anadolu’ diye selamlıyor. Almanya benden bir şey almadı ama bana çok şey verdi. Para kazandım, itibar, saygı gördüm. Çocuklarım da memnun, ben de memnunum. Almanya’ya geldiğime hiç pişman olmadım. Elbette vatan hasreti, doğup büyüdüğüm Köprübaşı gözümde tütüyor. Vefat eden eşimi Türkiye’de defnettik. Ondan sonra nereye ait olduğumu bilemedim. Böylece Almanya’da kalmaya devam ettim. Bakalım, ne zaman ve nasıl döneceğiz.”

İş hayatı kadar sosyal yaşamda da aktif olan, çevresinde sevilen sayılan biri olan Osman Yazıcı’nın hikâyesi gurbette 89 yaşında sona erdi ve Rheydt DİTİB Camisi’nde ailesi, akrabaları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Samsun-Tekkeköy’de defnedilmek üzere Türkiye’ye son yolculuğuna uğurlandı.