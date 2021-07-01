‘Ortaklık yaparız ama...’

Sol Parti Eş başkanı Janine Wissler, Der Spiegel dergisine verdiği demecinde her siyasi parti gibi kendilerinin de hedeflerinin iktidarda söz sahibi olmak olduğunu vurgularken, ama bunun için temel ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Wissler, Almanya’nın NATO’yu terk etmesi, her türlü silah ihracının yasaklaması ve Alman askerlerinin yurt dışında görev almaması gibi ‘kırmızı çizgileri’ bulunduğunu, bu taleplerinin kabul edilmesi halinde Yeşiller ve SPD ile seçimlerden sonra koalisyon hükümeti oluşturabileceklerini söyledi. Janine Wissler, dar ve orta gelirlilerin vergi yükünün azaltılması, asgari saat ücretinin artırılması, kira artışının sınırlandırılması, Almanya içi uçak seferlerinin azaltılması, tren seferlerinin ise çoğaltılması gibi konularda SPD ve Yeşiller’le anlaşmakta zorlanmayacaklarını belirtti.

YEŞİL-KIRMIZI-KIRMIZI ZOR GİBİ

Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler, son aylarda yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında partisinin yüzde 6-7 oranında oy alacağından hareket edildiği halde, yüzde 5 barajını aşamama gibi bir endişelerinin olmadığını, beklenenin üzerinde oy alacaklarını söyledi. Ancak son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamaları Yeşiller, SPD ve Sol Parti’nin ‘yeşil-kırmızı-kırmızı koalisyon’ oluşturmanın kolay olmayacağını ortaya koydu. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) yüzde 29.5, Yeşiller’in yüzde 18, SPD’nin yüzde 16, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 13, Almanya için Alternatif’in yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 7.5 oy alacağı saptandı. Bu veriler ışığında Yeşiller, SPD ve Sol Parti’nin ‘sol koalisyon’ oluşturma şansının bulunmadığına da dikkat çekildi.

WAGENKNECHT HAKLI DEĞİL

Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilatı’nın lider adayı Sahra Wagenknecht’in partiden ihraç edilmesi işlemi başlatılmasına tepki gösteren Wissler, partiye dönük eleştirilere de katılmadığını açıkladı. Wagenknecht’in diğer partilerin politikasını protesto etmek için seçmenlerin AfD’ye yönlendiği yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu tamamen saçma. AfD’ye oy verenler kime ve niçin oy verdiklerini çok iyi biliyorlar. Biz Almanya’da bazı şeyleri değiştirmek için politika yapıyoruz. Sol Parti artık tamamen ideoloji politikası peşinde” dedi.