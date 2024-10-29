Ortaklık bitiyor mu!

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde sancılar artarken, Bild gazetesi koalisyonunun yakında biteceğini ileri sürdü. Almanya’nın en yüksek tirajlı Bild gazetesinin internet sitesinde FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai ile yapılan bir söyleşi, “FDP Generali (Genel Sekreteri) trafik lambası koalisyonunun yakında sona ereceğini ima etti” manşetiyle yayımladı. Söyleşiyi yapan Paul Ronzheimer’in “Bijan Djir-Sarai koalisyonun bitmesinden yana mı?” diye birkaç kez tekrarladığı sorusuna FDP Genel Sekreteri’nin “Benim bu konuda kişisel bir görüşüm var. Partinin ilgili birimlerinde önümüzdeki günlerde bunu dillendireceğim” yanıtı verdiğine dikkat çekilirken, “Hayır söylemi çok daha farklı bir şekilde gelir kulağa. Djir-Sarai, partinin ilgili birimlerine önümüzdeki günlerde FDP’nin hükümeti terk etmesini önereceğini ima etti” yorumunda bulunuldu.

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‘KARAR BU SONBAHARDA VERİLMELİ’

“Ne zaman?” sorusuna da FDP Genel Sekreteri’nin “Bu sorunun yanıtını şu anda veremem” diye yanıtladığı belirtilirken, partinin koalisyonu yakında terk etmeyeceği gerçeği ile bu yanıtın bağdaşmadığı da ileri sürüldü. Koalisyonun ne zaman dağılabileceğine dönük bir soruya da Djir-Sarai’nin “Yolculuğun nereye gittiği ve sonuç olarak bu ülkenin nereye gideceği konusundaki kararın bu sonbaharda verilmesi gerekir” yanıtı verdiği de belirtildi.

‘ABD İÇİN AVRUPA ÖNEMSİZ’

Hükümetin küçük ortağı FDP’nin başta beri vergi indiriminde ve enerji fiyatlarının düşürülmesinde ısrar ettiğini vurgulayan Bijan Djir-Sarai’nin, SPD ile FDP’nin bunun engellediğini hatırlatarak, koalisyonda bu yüzden ciddi sıkıntılar yaşandığını itiraf ettiğine de dikkat çekildi. ABD’de Donald Trump’ın kazanmasının SPD, Yeşiller ve FDP için bir kurtuluş olup olmayacağı yönündeki soruya da FDP’li politikacı “Amerika büyük rakip Çin’e konsantre olmuş durumda. Amerikalılar için Avrupa önemsiz. Bu yüzden biz Almanya olarak kendi gücümüze güvenmeliyiz. Bunun için de hükümetin ülke içindeki büyük meydan okumaların üstesinden kendisinin gelmesi gerekir” yanıtını verdi.