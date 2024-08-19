Ortaklığın sonu gözüktü

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetindeki görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntı ve sancılar artarken, ‘koalisyonun sonu’ sinyalleri de gelmeye başladı. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, 2021 yılındaki genel seçimlerden sonra ‘geleceğin koalisyonu’ olarak oluşturulan ‘üçlü koalisyonun’ son dönemlerdeki iç sürtüşmeler ve tartışmalar nedeniyle ‘geçiş dönemi koalisyonu’ haline geldiğini söyledi. Alman devlet televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Yaz Söyleşileri’ programında soruları yanıtlayan Nouripour, koalisyonda yaşanan yersiz tartışmaların sona ereceğini düşünmediğini belirtirken, “Merkel döneminden sonra bu koalisyon bir ‘geçiş dönemi koalisyonu’ oldu” dedi. Omid Nouripour, bu sözleriyle gelecek yıl yapılacak seçimlerden sonra oy oranları yetse gelse bile SPD ve FDP ile yeni bir ‘üçlü koalisyon’ oluşturmayacaklarının sinyalini verdi.

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HEPİMİZE ZARAR VERDİ

‘Daha fazla ilerleme cesareti’ başlıklı koalisyon sözleşmesiyle yola çıktıklarını belirten Nouripour, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin gurur duyulacak başarılara da imza attığını söyledi. Asgari saat ücretinin artırılması, enerji politikasında cesur kararlar alınarak Rusya’ya bağımlılığın sonlandırılması, iklim politikasında atılan olumlu adımları örnek veren Nouripour, “Ama koalisyonda yaşanan iç sürtüşmeler ve tartışmalar nedeniyle bunların hiçbirini de halka gereken şekilde anlatamadık. Hep sürtüşmeler ve tartışmalar ön plana çıktı. Bu durum, aslında ortakların hepsini etkiledi. Koalisyon partilerine destek azaldı. Yeşiller de bu sürtüşme ve tartışmalardan zarar gördü” dedi.

BSW İLE İŞ BİRLİĞİ

Yeşiller Eş Başkanı, Sol Parti’den ayrılanların kurduğu BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) ile iş birliği yapabilecekleri sinyali de verdi. BSW ile ciddi görüş ayrıkları olduğunu özellikle vurgularken, gelecek ay Saksonya, Thüringen ve Brandenburg’da yapılacak seçim sonuçlarına göre her eyalette parti arkadaşlarının kararı kendilerinin vereceğini söyledi. Yerel düzeyde BSW ile iş birliği yapılmasına partisinin karşı olmadığını belirten Omid Nouripour, Yeşiller’in gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde kimi başbakan adayı göstereceği sorusuna ise somut bir yanıt vermedi.